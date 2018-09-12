Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > Tuzla’da okullar eğitime hazır

Tuzla’da okullar eğitime hazır

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Tuzla’da okullar eğitime hazır
her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulları temizleyerek yeni eğitim yılına hazırladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "Tuzla Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızın dersliklerini, bina içlerinde tüm ortak kullanım alanlarını temizliyoruz. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sürdürmesini amaçlıyoruz" dedi. Tuzla Belediyesi yarı yıl ve yaz tatilinde resmi anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde 580 bin metrekare temizlik yapıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuzla’da okullar eğitime hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN