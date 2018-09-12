Tuzla’da okullar eğitime hazır

TUZLA Belediyesi
her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulları temizleyerek yeni eğitim yılına hazırladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "Tuzla Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızın dersliklerini, bina içlerinde tüm ortak kullanım alanlarını temizliyoruz. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sürdürmesini amaçlıyoruz" dedi. Tuzla Belediyesi yarı yıl ve yaz tatilinde resmi anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde 580 bin metrekare temizlik yapıyor.