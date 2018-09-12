Yükseköğretim bakış raporu yayınladı

Memur Sen'e Bağlı Eğitim Bir-Sen'in Yükseköğretime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme raporu açıklandı. Raporu kamuoyuna sunan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin 7.5 milyonluk öğrenci sayısı ile Avrupa'nın en büyük yükseköğretim sistemi haline geldiğini söyledi. Ancak nüfusa oranla kurum sayısı sıralamasında hala Türkiye'nin yeni üniversite ihtiyacı olduğunu belirten Yalçın, açıköğretimde okuyan öğrenci sayısının toplam öğrencilerin yarısından fazlasına ulaştığını hatırlattı.

Üniversiteden mezuniyet açısından kadınların yükseköğretime erişiminde önemli yol kat edildiğini vurgulayan Yalçın, "Mezuniyet oranları yüzde 8'den 16.2'ye yükseldi. Erkeklerin ise yüzde 12,3'ten yüzde 21'2'ye çıktı.



LİSANS PROGRAMLARINDA HER 5 KONTENJANDAN BİRİ BOŞ

Raporu hazırlayan Doç. Dr. Bekir Gür ise şunları kaydetti:

Yükseköğretim sisteminin büyümesinin önünde, üniversite giriş sınavlarındaki arz ve talep dengesizliği ile yükseköğretim kontenjanlarının boş kalması sorunu bulunmaktadır. Lisans programlarına ayrılan kontenjanlar bu yıl 11 bin artırılırken, boş kalan kontenjanlar da geçen yıla göre 40 bin artarak yaklaşık 90 bin olmuştur. Diğer bir ifadeyle, lisans programlarına ayrılan her beş kontenjandan biri boş kalmıştır. YÖK'ün bazı programlar için uyguladığı sıralama barajı gibi uygulamalar da boş kontenjanları artırmış olabilir.



DOKTORA MEZUNU SAYISI ARTIRILMALIDIR

Gür, Türkiye'nin yüksek lisans ve doktora düzeyindeki mezun oranlarının, ekonomisi ve yükseköğretimi gelişmiş ülkelere göre oldukça düşük olduğunu belirterek, yükseköğretimde yaşanan büyümenin nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesi için doktora mezunu öğretim üyesi sayısının artması gerektiğini kaydetti.