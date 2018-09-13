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Son dakika | yurt sonuçları açıklandı! 2018 KYK yurt sonuçları sorgulama! Tıkla öğren...

Çok sayıda üniversiteli öğrencinin merakla beklediği yurt sonuçları açıklandı. Haftalardır en çok aratılan soruların başında 2018 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? açıklandı mı? gibi araştırmalar yapılıyordu. Üniversite öğrencilerinin haftalardır heyecan içinde beklediği KYK yurt yerleştirmeleri ve arasınıf yurt sonuçları açıklandı. Öğrenciler üzerinden yurt sonuçlarına kolaylıkla ulaşabilirler. İşte 2018 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 13.9.2018 07:52
Son dakika | KYK yurt sonuçları açıklandı! 2018 KYK yurt sonuçları sorgulama! Tıkla öğren...

Çok sayıda üniversite öğrencisinin büyük bir heyecan içinde beklediği yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Dün akşam saaerinde açıklanan yurt sonuçları ile ilgili araştırmalarını süren öğrenciler yerleşip yerleşemediklerini üzerinden KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. İşte KYK yurt sonucu sorgulama ekranı...

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KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C'de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL'dir.

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00'ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

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