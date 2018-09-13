YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

YKS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra henüz bir fakülteye yerleşememiş öğrenciler tarafından ek tercih zamanı araştırılmaya başlandı. Adaylar ek tercihlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirerek yerleşmek istediği fakülteye girebilme şanslarını yakalayacaklar. YKS ek tercihleri ile ilgili her türlü son dakika haberine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

YKS EK YERLEŞTİRME 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmazken adaylar merak içinde ek tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. YKS sınavına giren öğrenciler aldıkları puanlar neticesinde üniversite tercihlerini gerçekleştirdi. Bir fakülteye kayıt yapma hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemler 3-7 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih ettiği okullardan birine yerleşemeyen öğrencilere ÖSYM tarafından ek tercih hakkı tanınıyor.