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ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS ek yayımlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren öğrenciler tercihlerini yapmışlardı. Tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte açıkta kalan öğrenciler ek tercihlerin ne zaman yapılacağını merak içinde araştırıyorlar. Konuyla ilgili yine tüm detaylı bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik. Adayların merak içinde araştırdığı bir diğer konu ise üniversitelerin boş kontejanları. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Hangi üniversitelerde boş kontejan var? İşte YKS ek tercihleri ile ilgili tüm detaylar ve üniversite boş kontejanları...

Giriş Tarihi: 13.9.2018 10:13
YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra henüz bir fakülteye yerleşememiş öğrenciler tarafından ek tercih zamanı araştırılmaya başlandı. Adaylar ek tercihlerini üzerinden gerçekleştirerek yerleşmek istediği fakülteye girebilme şanslarını yakalayacaklar. YKS ek tercihleri ile ilgili her türlü son dakika haberine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

YKS EK YERLEŞTİRME 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmazken adaylar merak içinde ek nun yayınlanmasını bekliyor. YKS sınavına giren öğrenciler aldıkları puanlar neticesinde üniversite tercihlerini gerçekleştirdi. Bir fakülteye kayıt yapma hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemler 3-7 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih ettiği okullardan birine yerleşemeyen öğrencilere ÖSYM tarafından ek tercih hakkı tanınıyor.

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YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?
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