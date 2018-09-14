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ek yayımlandı! YKS 2018 sorgula tıkla öğren

Yaklaşık iki milyon öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar OSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanmış daha sonra ise tercih işlemleri ve hemen ardından sonuçları yayınlanmıştı. Bu gelişmelerden sonra kimileri sevinirken bazı adaylar ise üzülmüştü. Şimdi ise ek tercih tarihleri merakla bekleniyor. 'YKS yayınlandı mı' cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. YKS ek tercihleri kılavuzu ve boş kontenjan ile ilgili araştırmalar her geçen gün hız kazanıyor. Peki YKS ek tercih kılavuzu boş kontenjanlar yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 14.9.2018 08:52 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 08:52
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM YKS ek yerleştirme 2018 sorgula tıkla öğren

sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra henüz bir fakülteye yerleşememiş öğrenciler tarafından ek tercih zamanı araştırılmaya başlandı. Adaylar ek tercihlerini üzerinden gerçekleştirerek yerleşmek istediği fakülteye girebilme şanslarını yakalayacaklar. YKS ek tercihleri ile ilgili her türlü son dakika haberine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

YKS EK YERLEŞTİRME 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmazken adaylar merak içinde ek nun yayınlanmasını bekliyor. YKS sınavına giren öğrenciler aldıkları puanlar neticesinde üniversite tercihlerini gerçekleştirdi. Bir fakülteye kayıt yapma hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemler 3-7 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih ettiği okullardan birine yerleşemeyen öğrencilere ÖSYM tarafından ek tercih hakkı tanınıyor.

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YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM YKS ek yerleştirme 2018 sorgula tıkla öğren
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