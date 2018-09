Özel okul teşvik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2018-2019 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 290 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 960 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 610 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2018-2019 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.

TEŞVİK ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Teşvik sonuçlarına göre eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, üç parçaya ayrılacak olan bu bedelin %35'lik kısmını Kasım, %35'lik kısmını Şubat ve %30'luk kısmını Haziran ayında alacak. Bu bedeller, destek alan öğrencinin okullarına ödenecek.

NAKİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞSE BİLE DESTEK DEVAM EDECEK

Destek almaya hak kazandığı okuldan, destek kapsamında yer alan farklı bir okula nakil olan öğrencilerin nakil ücretleri kesilmeyecek. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme tarihlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden kayıtlı olduğu okuluna yapılacak.

EK YERLEŞTİRME 24 EYLÜL'DE

Bu tarih aralığında destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 24 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 24-28 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖZEL OKUL YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.



Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25'i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25'inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.



Temel liselerde 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12'nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.



Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.



Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.



Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.



Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.