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Emniyetten öğrencilere "videolu" okul servisi uyarısı

nce okul servisini kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında video hazırlandı.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 11:42
Emniyetten öğrencilere videolu okul servisi uyarısı

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Başarılı bir gelecek güvenlikle başlar. Önceliğimiz güvenliğiniz. 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz." mesajı yer aldı.

Öğrencilere okul servisi kullanırken dikkat etmeleri gereken konuların hatırlatıldığı videoda, araç hareket halindeyken emniyet kemerinin takılı bulundurulması gerektiği belirtildi.

Videoda diğer uyarılar ise şöyle sıralandı:

"Araç tamamen duruncaya kadar emniyet kemerinizi açmayınız ve yerinizden kalkmayınız. Araç tam olarak durmadan araca binmeye çalışmayınız. Araca binmek için koşmayınız. Araç durmuş olsa bile hostesinizden izin almadan inmeyiniz. Araç hareket halindeyken yerinizi değiştirmeyiniz."

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Emniyetten öğrencilere "videolu" okul servisi uyarısı
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