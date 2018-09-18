Suriye'de TDV'nin desteklediği okulda ders başı yapıldı

Türkiye'nin Suriye'de kurtarılmış bölgelerde desteklediği okullardan biri olan El-Aksa İlkokulu'nda öğrenciler eğitimlerine başladı.

Suriyeli grupların kontrolündeki Azez kentinde bulunan El-Aksa İlkokulu, yeni eğitim-öğretim yılında 17 sınıf, 49 öğretmeniyle yaklaşık bin öğrenciye hizmet verecek.

El-Aksa İlkokulu yöneticilerinden Zeyneb Receb AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okullarımız Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) desteği sayesinde çok iyi durumda. Türkiye'ye saygı ve takdirlerimizi sunuyoruz." dedi.

Okullarının en iyisi olması için çabaladıklarını dile getiren Receb, 25'i kadın, 24'ü erkek olmak üzere 49 öğretmenleri, yaklaşık bin öğrencileri bulunduğunu ifade etti.

TDV, iç savaşın sekizinci yılına girdiği Suriye'de muhaliflerin bölgelerindeki birçok okula maddi ve lojistik destek sağlıyor.