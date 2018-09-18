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ne zaman açıklanacak?

anlamında var olan yetilerini belgelendirmeye çabalayan vatandaşlar, 9 Eylül’de YDS sınavına girdiler. Sınav sonrası sonuçlarını öğrenmek için gün sayan adayların en çok araştırdığı konu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak oldu. Sınavı sonrası alacakları puanla akademik anlamda ilerleme kaydedebilecek olan vatandaşlar, aynı zamanda bu puanı kurum sınavlarında ya da görevde yükselme amacıyla da kullanabilecek. Peki ne zaman açıklanacak? İşyte sizin için hazırladığımız haberimizde…

Giriş Tarihi: 18.9.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 13:02
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin 9 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği sınavın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM'nin takvimine göre nın 4 Ekim Perşembe günü erişime açılması bekleniyor.

SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

Geçtiğimiz pazar günü tamamlanan YDS'nin sonbahar etabına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Konuya dair ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"9 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018 Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir."

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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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