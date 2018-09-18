YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 9 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği sınavın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM'nin takvimine göre YDS sonuçlarının 4 Ekim Perşembe günü erişime açılması bekleniyor.

SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

Geçtiğimiz pazar günü tamamlanan YDS'nin sonbahar etabına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Konuya dair ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"9 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir."