Bakan Selçuk: Ani sistem değişikliği yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
dün Şanlıurfa
'da 8 lisenin bir arada faaliyet göstereceği Zeytin Dalı Eğitim Kampusu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Selçuk
burada bir öğrencinin sürekli sistem değişikliği istemediğini belirtmesi üzerine, "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz ani frende yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah" dedi. İlk resmi ziyaretini Şanlıurfa'ya yapan Selçuk, "Sizler bizi hayrette bırakacak gelişmelere imza atmalısınız. Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız. Sporda, sanatta yeni isimler oluşturma durumundasınız. Ben artık yeni Kazancı Bedihler duymak istiyorum. Bu binaların çok da önemi yok. Binalar dikilir, yeni inşaatlar yapılır. Burada önemli olan şey, bizim insan kaynağımızın yetişmesi. Bizim derdimiz kendi kendimizle yarışmak değil, bizim derdimiz dünyayla yarışmak. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği iradeyle biz eğitimde şu ana kadar yaptığımız birçok başarıya kalite ve başarı açısından yeni tuğlalar ekleyeceğiz" diye konuştu. DUYGULANDIRAN KARŞILAMA
BAKAN Selçuk, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Suriyeli sığınmacıların eğitim gördüğü Kuveyt-Türk Kardeşlik okulunu ziyaret etti. Suriyeli çocuklardan oluşan koro Canım Türkiyem şarkısıyla Selçuk'u karşıladı. Selçuk, buradaki Suriyeli bir kız öğrencinin okuduğu şiirle duygu dolu anlar yaşası. 10 yaşındaki Suriyeli Şehed Mustafa, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket isterim şiirini okuduğu sırada Bakan Selçuk telefonuna sarılarak çocuğun videosunu çekti.