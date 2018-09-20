Evde hazırlandığı KPSS'de Türkiye birincisi oldu

- Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan çiftçi ailenin 8 çocuğundan biri olan ve Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu İbrahim Özek , bu yıl evde hazırlanarak girdiği KPSS -P3 puan türünden 100 puan alarak Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşadı - İbrahim Özek: - "Türkiye birincisi olduğumu görünce çok sevindim. Sevincimi arkadaşlarım ve ailemle paylaştım" - Baba Cemal Özek: - "Oğlum evde sınava hazırlandı. Fırsat bulduğunda bahçe işlerinde bize yardımcı da oluyordu. Onunla başımız dik. Hem ailemizin hem ilçemizin hem ilimizin gururu oldu"

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan ve Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu İbrahim Özek, bu yıl evde hazırlanarak girdiği KPSS-P3 puan türünden 100 puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Kurtalan ilçesinde yaşayan çiftçi bir ailenin 8 çocuğundan biri olan ve Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü geçen yıl bitiren Özek, "Türkiye birinciliği" hedefiyle ocak ayında 2018 KPSS'ye evde hazırlanmaya başladı.

Günlük 1-2 saat olan çalışma süresini sınava 1,5 ay kala 7-8 saate kadar çıkaran Özek, babasının desteğiyle aldığı kaynak kitaplarla KPSS7ye hazırlandı. Sınavda genel yetenek ve genel kültürde 57'şer doğru 3'er yanlışla lisans alanında Türkiye birincisi olmayı başaran Özek, KPSS-P3 puan türünden 100, KPSS-P1'den 99, KPSS-P2'den 99,5 puan aldı.

- "Deneme sınavı ağırlıklı devam ettim"

İbrahim Özek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedef odaklı çalıştığını ve çalışma planını harfiyen uyguladığını söyledi.

İlk kez 2016 yılında girdiği KPSS'de iyi bir puan almasına rağmen ilk 100'e giremediğini anlatan Özek, "Bu sefer daha iyisi neden olmasın? diyerek bu yıl ocak ayında tekrar çalışmaya başladım." dedi.

Sınava hazırlananlarda son aylarda kopmalar olduğuna işaret eden Özek, bunun farkına vararak sınav yaklaştıkça daha çok çalıştığını bildirdi.

- "Başarı kolektif bir üründür"

Arkadaşları ve ailesinin desteğini, duasını her zaman yanında hissettiğini vurgulayan Özek, "Türkiye birincisi olduğumu görünce çok sevindim. Sevincimi arkadaşlarım ve ailemle paylaştım. Beklentiyi karşıladığım için mutlu oldum. Sınava hazırlanma aşamasını beraber geçirdiğim arkadaşlarımın da yüksek puan alması sevincimi daha da artırdı. Sonuçta başarı kolektif bir üründür." ifadesini kullandı.

- "Ben okuyamadım ama çocuklarımı okuttum"

Baba Cemal Özek de çok istemesine rağmen okuyamadığını fakat çocuklarını okutmaya büyük gayret gösterdiğini belirtti.

İlçede çiftçilik yaptığını dile getiren Özek, en büyük mutluluğunun çocuklarının başarısına şahit olmak olduğunu anlattı.

Oğlu İbrahim'in ailenin gurur kaynağı olduğunu belirten Özek, şöyle konuştu:

"Oğlum üniversiteden mezun olduktan sonra evde sınava hazırlandı. Fırsat bulduğunda bahçe işlerinde bize yardımcı da oluyordu. Onunla başımız dik. Hem ailemizin hem ilçemizin hem ilimizin gururu oldu. Ben okuyamadım ama çocuklarımı okuttum. İbrahim'in Türkiye birincisi olduğunu öğrendiğimde ilk önce biraz şaşırdım sonra çok sevindim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."