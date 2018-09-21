Taşımalı Eğitim Kapsamında Öğrenciler Mağdur Edilmeyecek

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, geçen yıl 26 bin 401 öğrencinin taşımalı eğitim sisteminden yararlandığını ifade ederek bu sayının bu yıl daha da artacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Okula erişimde zorluk yaşayan öğrencilerin ücretsiz bir şekilde okullarına taşındıklarını belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Bakanlığımız taşrada yaşayan veya öğrenci sayısı azaldığı için okulu kapatılan dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencileri taşımak için servis hizmeti veriyor. Bu planlamalar yıllık yapılmakta olup mart ayında ilkokul ve ortaokulların teklifleri alınıyor. Liselerde ise bu süreç öğrenci yerleştirmeleri bitince tamamlanıyor. Özel eğitim öğrencileri ve 23 yaş üstü özel eğitim kursiyerleri ise yıl içinde ailelerin taleplerine bağlı olarak değerlendiriliyor. Yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği çerçevesinde yer alan bu öğrencilerimize ücretsiz öğle yemeği de verilmektedir." dedi

Özel eğitim öğrencileri için özel çalışma..

İzmir'de taşımalı eğitim hizmetine talebin arttığını vurgulayan Yahşi, özel eğitime ilginin artmasının da taşımalı eğitimden yararlanan öğrenci sayısını yükselttiğini ifade etti.

Geçen yıl İzmir'de 26 bin 401 öğrenci taşındığını vurgulayan Yahşi, "19 bin 602 öğrenciye de öğle yemeği verdik. İlimiz genelinde devlet, öğrencilerin taşınması ve öğle yemeği için 60 milyon TL harcama yaptı. Şu ana kadar başvuru yapan ve onayladığımız öğrenci sayısı 24 bin 422'dir. İzmir'in yoğun göç almasından dolayı bu yıl geçen seneki rakamları geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Ayrıca özel eğitim öğrencileri ve velilerimiz de Bakanlığın kendilerine sunduğu hizmetler konusunda bilinçlendikçe bu konudaki talepleri artıyor." dedi.

Komisyon Başvuruları Değerlendiriyor

Yaz tatili süresince halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslara özel eğitim öğrencileri ve 23 yaş üstü özel eğitim kursiyerlerinin taşındığını belirten Ömer Yahşi, geçen yıl 4 bin 990 özel eğitim öğrencisinin taşımalı eğitimden yararlandığını söyledi. Özel eğitim öğrencileri ve 23 yaş üstü özel eğitim kursiyerlerinin, talepleri doğrultusunda taşınabildiğini vurgulayan Yahşi, "Veliler, taşımalı eğitim için ikamet ettiği ilçelere başvuruyor. İlçe milli eğitim müdürlüğünde kurulan komisyon, belediyelerden toplu taşıma verilerini alarak taşımalı eğitim başvurularını değerlendiriyor. Belediye, toplu taşıma hizmeti veremiyorsa ilçe komisyonu bize taşımalı eğitim için teklifte bulunuyor ve onları bu eğitime dâhil ediyoruz." diye konuştu.

Kilometre sınırı..

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde kilometrelerin esas alındığında dile getiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencinin bulunduğu yerleşim yerine yakın bir okula ya da ilçe merkezindeki başka bir okula taşınabildiğini belirtti. Genellikle yerleşim yerine en yakın okulların tercih edildiğini söyleyen Yahşi, "Yönetmelikte iki kilometre sınırı var. Öğrencinin ikamet ettiği yer, toplu taşımaya iki km'den uzaksa taşımalı eğitime dâhil ediliyor." dedi. Deprem riski bulunan okulların yıkılıp yeniden inşa edildiğini de hatırlatan Ömer Yahşi, öğrencilerin okuldaki onarım tamamlanana kadar taşımalı eğitimden faydalandırılarak başka bir okulda eğitimlerine devam ettiğini söyledi.

Her çocuk özeldir..

Yahşi, "Yönetmeliğe uymak kaydıyla bir öğrenci bile olsa yıl boyu biz onu taşırız. Özel eğitim öğrencileri ve 23 yaş üstü özel eğitim kursiyeri olan vatandaşlar örgün eğitimin dışına çıkıp hayat boyu eğitim kapsamına girer. Devletimiz 23 yaşını geçmiş olsa da eğitim görmek isteyen kursiyerlere hayat boyu eğitim imkânı vermektedir. Evinin önünden minibüs de kalksa, talep ederlerse onları biz taşırız." diyerek hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini sözlerine ekledi.