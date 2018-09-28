Cezaevinde üniversiteyi kazandı

Manısa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan, cezaevinin eğitim biriminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan H.T. (40) üniversiteyi büyük bir başarıyla kazandı. H.T. sözel puan türünde, Türkiye
821'incisi oldu. Manisa
Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanan H.T. 12 ay sonra tahliye olacak ancak kentten ayrılmayarak burada eğitimini tamamlayacak. Cezaevinde
oldukça donanımlı bir kütüphane olduğunu belirten H.T. "Cezamı daha verimli bir şekilde tamamlamak düşüncesiyle sınava hazırlandım" dedi.