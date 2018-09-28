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üniversiteyi kazandı

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Cezaevinde üniversiteyi kazandı
Manısa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan, cezaevinin eğitim biriminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan H.T. (40) üniversiteyi büyük bir başarıyla kazandı. H.T. sözel puan türünde, 821'incisi oldu. Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanan H.T. 12 ay sonra tahliye olacak ancak kentten ayrılmayarak burada eğitimini tamamlayacak. oldukça donanımlı bir kütüphane olduğunu belirten H.T. "Cezamı daha verimli bir şekilde tamamlamak düşüncesiyle sınava hazırlandım" dedi.
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Cezaevinde üniversiteyi kazandı
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