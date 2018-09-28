Türk öğrenciler icat etti parkinsona sihirli baston

Dünyada 10 milyonu aşkın parkinson
hastasının hayatını kolaylaştıracak çok önemli bir icat Türkiye'deki bir vakıf üniversitesi tarafından geliştirildi. Üniversite öğrencileri uzun bir bilimsel çalışmanın sonucunda hareket kabiliyeti sıklıkla donan hastaların yürüyebilmesi için akıllı baston icat etti. Hastanın hareket kabiliyeti kilitlendiğinde akıllı baston devreye giriyor ve kırmızı çizgi çiziyor. Beyin çizgiyi aşmayı hedefleme içgüdüsü ve uyarısı ile hastaya yürüme hareketini geri kazandırıyor. Hasta hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan hareket kabiliyetini yeniden kazanıyor. Altınbaş Üniversitesi
Kuluçka Merkezi'nde Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Oğuz Bayat
başkanlığında yüksek lisans öğrencileri tarafından geliştirilen proje geçtiğimiz günlerde "Akıllı parkinson bastonu" adı altında patent de aldı. HAYAT KALİTESİ ARTIYOR
Projenin hayata geçmesine parkinson hastası yakınları olan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ön ayak oldu. Projenin detaylarını SABAH'a anlatan Oğuz Bayat "Rektör hocamız parkinson hastalığı ile mücadele eden tanıdığının olması dolayısıyla bu alanda çok iyi gözlemleyip hastaların gerçek gereksinimleriyle ilgili fikirlerini iletti. Parkinson hastalarının hareket kabiliyetleri sıklıkla donmaktadır. Bu durumda hastanın yürüyebilmesi için bir acil durum uyarısı gerekir. Bu uyarı hastanın önüne konulan kağıt parçalarına basarak yürümesi, el çırpması ile ses çıkarmak, çizilen yatay çizgilere basmak olabiliyor. Akıllı parkinson baston çalışması bu uyarıyı hastanın kendisinin kolayca yapabilmesi üzerine tasarlandı" bilgisini verdi. GÜVENLİ HAC İBADETİ
Akıllı bastonun prototipleri Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi' Medicalpark Bahçelievler hastanesinde tedavi gören hastalar tarafından da 1 ay süreyle denendi. Geri dönüşlerde oldukça olumlu sonuçlar alındı. Hastalar bastonun kilitlenmelerde açıcı ve pratik bir çözüm olduğunu anlattılar. Düşme korkusunun çok aza indiğini ve lazer ışığın tetikleyici olduğunu onayladılar. Baston ile yürürken yanlarında biri varmışçasına özgüvenli olduğunu raporlardılar. Bir hasta baston sayesinde hacca giderek sorunsuz bir şekilde yürüyebildiği bildiriminde bulundu. Bastonun takip özelliği sayesinde yakınları, hastaları telefonu üzerinden izleyebiliyor, üzerindeki modül aracılığıyla da konuşabiliyor ve sms atabiliyorlar.