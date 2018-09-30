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başlıyor

, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği iş birliği ile düzenleyecek.

Giriş Tarihi: 30.9.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 13:31
Yaşlılık atölyesi başlıyor

Türkiye'de yaşlılık ve yaşlanma alanında çalışan akademisyenleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK'ları ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirerek yaşlılık meselesini çeşitli boyutları ile ele almayı amaçlayan , 1-2 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Açılış oturumunda yer alan konuşmacılar ve sunum başlıkları şöyle:

  • Moderatör: Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Bahçeşehir Üniversitesi
  • Nüfusun Yaşlanması: Nedenler, Sonuçlar ve Öncelikler, Prof. Dr. İsmet Koç, Hacettepe Üniversitesi
  • Geronteknolojik Ürün Kullanımı: Yerinde Yaşlanmanın Sürdürülebilirliği, Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Pamukkale Üniversitesi
  • Yaşlılık Alanında STK Olarak Çalışmak: Deneyimler ve Planlar, Dr. Gülüstü Salur, 65+ Yaşlı Hakları Derneği
  • Medya ve Yaşlılık, Ferhat Boratav, CNN Türk Televizyonu

Yaşlılık Atölyesi'nin ilk gününde gerçekleştirilecek "Teknoloji ve Yaşlılık" panelinde bu alanda çalışan özel sektör temsilcileri yer alacak. "Yaşlılık ve Sağlık" panelinde ise akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri sağlıktaki son durumu değerlendirecek.

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Yaşlılık atölyesi başlıyor
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