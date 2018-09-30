Yaşlılık atölyesi başlıyor

Türkiye'de yaşlılık ve yaşlanma alanında çalışan akademisyenleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK'ları ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirerek yaşlılık meselesini çeşitli boyutları ile ele almayı amaçlayan Yaşlılık Atölyesi, 1-2 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Açılış oturumunda yer alan konuşmacılar ve sunum başlıkları şöyle:

Moderatör: Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Bahçeşehir Üniversitesi

Nüfusun Yaşlanması: Nedenler, Sonuçlar ve Öncelikler, Prof. Dr. İsmet Koç, Hacettepe Üniversitesi

Geronteknolojik Ürün Kullanımı: Yerinde Yaşlanmanın Sürdürülebilirliği, Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Pamukkale Üniversitesi

Yaşlılık Alanında STK Olarak Çalışmak: Deneyimler ve Planlar, Dr. Gülüstü Salur, 65+ Yaşlı Hakları Derneği

Medya ve Yaşlılık, Ferhat Boratav, CNN Türk Televizyonu

Yaşlılık Atölyesi'nin ilk gününde gerçekleştirilecek "Teknoloji ve Yaşlılık" panelinde bu alanda çalışan özel sektör temsilcileri yer alacak. "Yaşlılık ve Sağlık" panelinde ise akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri sağlıktaki son durumu değerlendirecek.