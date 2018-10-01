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İşletme gözden düştü tıp fakültesi doldu

Giriş Tarihi: 1.10.2018
İşletme gözden düştü tıp fakültesi doldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla adayların bu yılki üniversite maratonu sona erdi. Kontenjanların yüzde 84.7'si doldu. 14 bin 643 kontenjanı olan tıp fakültelerinin neredeyse tamamı doldu. 3 bin 366 kontenjanı olan ezcacılıkta yalnızca yalnızca yüzde 1'lik bir boşluk oluştu. Diş Hekimliği'nde 6 bin 104 olan kontenjanların da neredeyse tamamı doldu. Bu programda yalnızca 25 kişilik boşluk kaldı. Öte yandan sektörde ihtiyaç fazlası olan işletme, iktisat gibi bölümlerde rekor boşluk gözlemdi. Kontenjanı 16 bin 640 olan işletme programlarında yüzde 38.1 lik boşluk oluştu. Toplam 14 bin 16 kontenjanı olan iktisat programlarının ise yüzde 58'u doldu. genelinde üniversitelerde toplam yüzde 41.8'lik bir boşluk oluştu.
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İşletme gözden düştü tıp fakültesi doldu
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