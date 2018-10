Akademi ve sektör bir arada

BUGÜN NELER OLDU

2025'te 90 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenilen yapay zekâ endüstrisinde Türkiye 'nin de söz sahibi olması için çok önemli bir çalışma başlatıldı. Yapay zekâ teknolojisiyle yeni ürün ve servisler ortaya çıkarmak, sektörün ihtiyaçlarını daha hızlı bir şekilde geliştirmek, kalifiye elemanlar yetiştirmek için Microsoft Türkiye üniversitelerle iş birliği yaptı. Türkiye'de ilk kez yapay zekânın müfredata girmesi için 3 üniversiteyle birlikte ortak bir ders programı oluşturuluyor. Microsoft Türkiye'nin teknoloji tabanlı 4 iş ortağının destekleriyle oluşturulacak müfredatla yapay zekâ çalışmaları yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı kalmayacak, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak somut ürünlere dönüşecek. Ortak oluşturulacak müfredattan isteyen her üniversite yararlanabilecek. Derslere yalnızca mühendislik fakülteleri değil, sosyal bilimler öğrencileri de katılabilecek. Bu çalışmaya ek olarak yine Microsoft'un geliştirdiği, içeriği sürekli güncellenen "cloud society" (bulut toplumu) bilişim programıyla yapay zekâ çalışmak isteyen her öğrenciye destek verilecek.Projenin detaylarını ilkkez SABAH'la paylaşan Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı "Bu programdan 18 ay içinde 500 bin öğrencinin geçmesini hedefliyoruz" dedi. Yapay zekâ çalışmaları konusunda akademik çıktılarla sektör ihtiyaçlarının birbirini karşılayamadığını vurgulayan Kundakçı "Yapay zekâ yakın bir gelecekte çok fazla iş alanları oluşturacak. Hemen hemen her sektör değişecek. Bunun parasal boyutu 2025'te 90 milyara çıkacak. Türkiye'nin bu teknoloji ve endüstriden uzak kalmaması lazım" dedi. Sektörün nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyduğunu belirten Kundakçı, eğitimde ciddi bir açık olduğunu, konuyu kökten çözmek için üniversitelerle işbirliği yapacaklarını söyledi. Kundakçı "Konunun uzmanı akademisyenlerle beraber bir ders programı hazırlanacak. 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine bu dersler okutulacak" diye konuştu.PROJENIN diğer önemli ayağını yeni ve dijital becerileri öğrenmek, dönüşen mesleklere adapte olmak için oluşturulan ve içeriği sürekli güncellenen "cloud society" isimli program oluşturacak. Kullanıcıların kendi belirleyecekleri bir tempoda ücretsiz dersler verilecek. 2022'ye kadar bulut bilişimin yalnızca Türkiye'de 130 binden fazla yeni iş imkânı yaratacağını anlatan Kundakçı "Öğrendiklerimiz geleceğin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Değişime açık olmak ve sürekli öğrenmek çok önemli. Cloud society ile sürekli öğrenmeyi hedefliyoruz" dedi.