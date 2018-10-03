İlk dijital üniversitede dersler başlıyor

TÜM eğitimin dijital ortamda ve online olarak verildiği, Türkiye
'nin ilk dijital interaktif üniversitesi olarak kurulan ve kısa adı Netkent olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi derslerine 15 Ekim'de başlıyor. Öğrenciler
ders içeriklerine internet
ten ulaşacak. Bu kapsamda dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell'le de işbirliği yapıldı. 'Lifecell Netkent' tarifesiyle, Netkent öğrencilerine eğitim süreleri boyunca ihtiyaç duyacakları tüm iletişim hizmetleri tek bir paket olarak sunulacak. Paketin içerisinde aylık toplam 6GB internet, her yöne geçerli 500DK konuşma ve 100 SMS yer alıyor. Bu tarifede yine dersleri izleyecekleri www.netkent.edu.tr adresinde geçerli aylık 20GB internet de ayrıca tanımlanacak. Pakette bulunan BiP'te her yöne geçerli 1000 dakika sayesinde öğrenciler sabit yönler de dahil tüm konuşmaları rahatça yapabilecek. Öğrenciler 5GB ayrı internetiyle tanımlanan Dergilik'te bulunan ve sayısı bini aşan ulusal ve uluslararası yayın ile gündemi takip edebilecek. Netkent öğrencilerin YKS'ye girmeden kayıt yaptırabildikleri ikinci üniversite olarak eğitim verecek.