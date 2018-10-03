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Meslek lisesinden devlete 4.5 milyon TL katkı

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Meslek lisesinden devlete 4.5 milyon TL katkı
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1989 yılında laboratuvar giderlerinin karşılanması için üretimine başladığı genel temizlik maddelerini dışarıdan talep gelince "Ata Kimya" markası ile pazarlamaya başladı. Marka, yıllar içinde tanınır hale gelerek geçen yıl devlete 4,5 milyon lira gelir kazandırdı. Okul Müdürü Ahmet Saraç, yılda ortalama 2 bin ton temizlik maddesi ürettiklerini söyledi. Okul bahçesinde yapımına başlanan kimya teknolojisi binasının tamamlanmasıyla üretim alanlarını bin 500 metrekareye çıkaracaklarını ifade eden Saraç, gelirlerinin yüzde birinin Çocuk Esirgeme Kurumu'na, yüzde 15'inin Hazine'ye, fon paylarının ise Döner Sermaye İşletmesine yatırıldığını belirtti. AA
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Meslek lisesinden devlete 4.5 milyon TL katkı
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