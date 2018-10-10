19 bin şehit ve gazi çocuğuna 44 milyon lira

Hükümet şehit ve gazi çocuklarına eğitim desteği
için harekete geçti. Yaklaşık 19 bin gazi ve şehit çocuğuna eğitim yardımı verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yıllık kişi başına ilköğretim öğrencileri için bin 769 lira, lise öğrencileri için 2 bin 653 lira, üniversite öğrencileri için de 3 bin 538 lira destek verecek. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde toplam yaklaşık 44 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı gerçekleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin çocuklarına verilen eğitim öğretim yardımları hak sahiplerinin talebine gerek duyulmadan dün öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. 44 MİLYONLUK EĞİTİM DESTEĞİ
2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ilk ve ortaokul için kişi başına yıllık bin 769 lira, lise için 2 bin 653 lira, yükseköğrenim için 3 bin 538 lira destek sağlanacak. Hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmadan 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye ilk aşamada 22 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı ödendi. Öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı
ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilecek. EĞİTİM YARDIMI NEREYE YATIYOR?
EĞITIM yardımı aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile PTT şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine, aylığını bu bankalar dışındakilerden alanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderiliyor. Hak sahiplerinin veya yasal temsilcilerinin T.C. kimlik numaraları ile banka ve PTT şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin eğitim ve öğretim yardımları müracaat etmeleri halinde ödenecek. YAŞAM BOYU DESTEK VERMEYE DEVAM
AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ve çocuklarının yaşam boyu destekçisi olmaya devam ettiklerini söyledi. Selçuk, Sosyal Güvenlik
Kurumu'nca şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine her yıl öğrenim seviyeleri esas alınarak eğitim öğretim yardımı ödendiğini bildirdi. Devletin diğer kaynakları da şehit yakınları ve gaziler için kullanılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı icraat programı kapsamında şehit yakınları, gazilerin prim borçları da siliniyor. 460 bin er ve erbaşın ailesine de öcretsiz sağlık hizmeti verilecek.