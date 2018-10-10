Her sınıfa bir yetim kardeş

İSTANBUL
Eyüpsultan'daki Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım
Vakfı'nın "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi kapsamında, yetim çocuklara yardımda bulunuyor. MEB'in desteklediği proje ile öğrenciler, Filistin, Bosna- Hersek, Ürdün, Somali ve Makedonya gibi birçok ülkede, yılda 10 yetimin ihtiyacını karşılıyor. Her yıl düzenli olarak bu yardımlarını sürdüren ve şu ana kadar 90 yetime destekte bulunan öğrenciler, kendi aralarında topladıkları paraları İHH aracılığıyla ulaştırıyor. AA