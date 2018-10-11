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DGS ek yerleştirme tercihleri başladı

ek yerleştirme tercih işlemleri, 16 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:15
DGS ek yerleştirme tercihleri başladı

(2018-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2018-DGS'de ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylar, başvurularını, 16 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek.

DGS, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.

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DGS ek yerleştirme tercihleri başladı
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