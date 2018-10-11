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ek yerleştirmede kayıt yaptıramayanlara müjde! Başvuru imkanı tanındı...

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayanlara 'e kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile yükseköğretim kurumlarına başvurma imkanı tanıdı.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 17:21
YKS ek yerleştirmede kayıt yaptıramayanlara müjde! Başvuru imkanı tanındı...

Yükseköğretim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulunun dün yaptığı toplantıda, ilgili yılın kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumunca değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3'üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir."

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YKS ek yerleştirmede kayıt yaptıramayanlara müjde! Başvuru imkanı tanındı...
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