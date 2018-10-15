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’nin Einstein’larından ödüllük projeler

, fizik, kimya, biyoloji ve matematikte tüm üniversitelerden ilk 3’e giren 77 öğrenciyi aynı sınıfta buluşturdu. Öğrencilerin projeleri şimdiden ’tan kabul gördü

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Türkiye’nin Einstein’larından ödüllük projeler
Yükseköğretim Kurulu () dünyada bir ilki gerçekleştirerek genelindeki tüm üniversitelerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik böl��mlerine ilk 3 sırada yerleşen öğrencileri tek çatı altında topladı. Türkiye'ye daha fazla bilim insanı kazandırmak amacıyla yapılan Temel Bilimler Programı kapsamında toplam 77 öğrenci 'nde oluşturulan üstün başarı sınıflarında biraraya getirildi. Geçen yıl başlatılan program kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Öğrenciler henüz birinci sınıfta olmasına rağmen ulusal ve uluslararası onlarca proje geliştirdi.

MEYVE VERMEYE BAŞLADI
3 öğrenci farklı konularda uluslararası fizik kongresinde sunumlar yaptı. 6 matematik öğrencisi 6 projeyle 'a başvuru yaptı. Bunların 2'si hemen kabul gördü, kalan 4'ü ise bazı değişikler yapıldıktan sonra kuruma tekrar sunulacak. 2 öğrenci de kozmoloji alanında alternatif evren modelleri üzerinde proje çalışmaları yapıyor. 9 Ekim 2017'de başlatılan programın ikinci yılında ise yine üniversitelerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerine ilk 3 sırada yerleşen toplam 60 öğrenci kabul aldı. Aylık 950 TL burs alan öğrencilere 6 yurtta ücretsiz konaklama da sağlanıyor.

ERDOĞAN'A DÜZENLİ BRİFİNG
Program hakkında SABAH'a özel bilgi veren YÖK Başkanı "Program önümüzdeki yıl daha iyi sonuçlar verecek. Amacımız Türkiye'ye entelektüel bilim insanı yetiştirmek. Programa Cumhurbaşkanımız da destek veriyor. Kendisine bu konu hakkında düzenli brifingler veriyoruz" dedi.
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Türkiye’nin Einstein’larından ödüllük projeler
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