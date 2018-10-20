Uygulama evinde yaşamı öğreniyorlar

Mıllı Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki özel eğitim
uygulama okullarına yaptırılan 1+1 model evlerde eğitim gören çocuklar bir yandan günlük yaşam becerilerini geliştirirken aynı zamanda mutfak aletlerini kullanma, yatak toplama, temizlik ve yemek hazırlama gibi işleri yapmayı öğreniyor. Tunceli
'de de bu kapsamda özel eğitim uygulama okulunda eğitim alan 28 öğrenci, özel eğitim öğretmenleri nezaretinde hem günlük yaşam becerilerini geliştiriyor hem de günlük ev işlerini yapmayı öğreniyor. Ders saatlerine göre haftanın 5 günü açık olan uygulama evinde kimi çocuklar temizlik yaparken kimileri de yatak düzeltiyor, yemek yapıyor. İşbirliği halinde yapılan günlük işler öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlarken özellikle birlikte yenilen yemeklerin ardından içilen keyif çayları öğrencilerin en sevdiği anlar oluyor.