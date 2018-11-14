15 tatil ne zaman? 2018-2019 MEB sömestr tatili ne zaman başlıyor? İşte okulların kapanma tarihi

Milyonlarca öğrenci ve velinin en çok merak ettiği sorulardan olan '15 tatil ne zaman?' sorusunun cevabı MEB tarafından yapılan açıklama ile yanıtlandı. Gerek çocuklarıyla plan yapmak için gerekse çeşitli nedenlerden dolayı Sömestr tatilini bekleyen veliler, 15 tatil tarihini sorguluyor. Peki, 2019 Sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu tarihler eşliğinde 15 tatil ve okulların kapanma tarihi hakkındaki bilgiler...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

17 Eylül tarihinde başlayan eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Birinci dönem karnelerini alan öğrenciler için yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.