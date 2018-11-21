Modern çalıkuşlarının örnek başarı hikâyeleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), toplumda öğretmenlik mesleğinin yeniden hak ettiği yere gelmesi için 6 yıldır geleneksel hale getirdiği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde modern çalıkuşlarının hikâyelerini Türkiye'yle buluşturdu. MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, mesleğinde fark yaratmış öğretmenleri bulmak için bir komisyon oluşturdu. Komisyon, illerden, mesleki çalışmalarıyla farkındalık yaratmış, başarı hikâyesi olan yüzlerce öğretmen hikâyesini tek tek değerlendirdi. Özgeçmişlerin arasında 81 ilden 130 öğretmen Ankara'ya çağrıldı. Aralarından 10 öğretmenin hikâyesi ise kriterlerin de ötesine geçerek 'modern çalıkuşları' olarak adlandırıldı. Ankara'ya davet edilen öğretmenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kabul edilecek. İşte o öğretmenlerin hikâyeleri: Pelin Özsoy (Ankara Elmadağ Şehit Şener Gündem İlkokulu, Sınıf Öğretmeni):
Okulda egzersiz ve destek eğitim odaları açarak il ve ilçe seviyesinde öğrencilerini her alanda başarılara ulaştırdı. Öğrencilere toplum karşısında kendini ifade etme, duygu ve düşüncelerini aktarabilme konularında rol modellik yaparken onlara şefkati, sabrı ve hoşgörüyü öğretmeyi kendine amaç edindi. Mustafa Karatellik (Gaziantep Yatılı Bölge Ortaokulu, Beden Eğitimi Öğretmeni):
Gaziantep'te, kros, atletizm, cirit atma, yüksek atlama, fırlatma topu ve gülle atma dallarında yetiştirdiği öğrenciler Türkiye genelinde büyük başarılara imza attı. Kros yarışmasında okula Türkiye 1'inciliğini kazandırdı. Atletizm ve yüksek atlama pistleri olmayan okuldaki öğrencilerini kendi imkânlarıyla atletizm sahasına taşıyan Mustafa öğretmen, öğrencilerine sadece sporu değil dayanışmayı da öğretti. İŞARET DİLİ ÖĞRENDİ Bilal Güçer (Tunceli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Biyoloji Öğretmeni):
2014'ten
beri TÜBİTAK bilim fuarında
il temsilciliğini yürüten
Bilal öğretmen, okullara bilimsel
çalışmalarda danışmanlık
yaptı. Sosyal Destek Projelerine
gönüllü katılan Bilal
öğretmen Renklerin ve
Hayallerin Projesinde, 4
pansiyonda müzik odası,
gençlik odası ve kütüphane
kurarak öğrencilerinin
ufkunu açtı. Erhun Ergüder (Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni):
"Bir
Hayalim var" isimli tiyatro oyununu
hem yazdı hem de öğrencileriyle
birlikte sahneledi. Kendi
bilim ve teknolojimizi üretebiliriz
mesajını veren Erhun öğretmen,
kompozisyon, makale,
hikâye alanlarında danışmanlığını
yaptığı öğrencileri Türkiye
genelinde dereceler kazandı. ELLERİYLE OYUNCAK YAPTI Şengül Tekin (Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu, Sınıf Öğretmeni):
İşaret dilini öğretimini
öğrenen Şengül öğretmen
ilkokul öğrencilerine de bu dili
öğreterek engellilerle başka bir
dilde iletişimin mümkün olduğunu
gösterdi. Adıyaman'da
diksiyon sıkıntısı çeken tüm
öğrencilerine eğitimler veren
Şengül öğretmen, üstün yetenekli
öğrencilerin zekâ oyun yarışmalarında
gönüllü danışmanlık
yaptı. Aynur Bayazit (Kırşehir Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu, Okulöncesi Öğretmeni):
Kaynaştırma öğrencileri
için eğitici materyal ve
oyuncak atölyesi kurdu. Haftada
2 gün 4 saat öğrenci aileleriyle
birlikte bu atölyede özel eğitim
gereksinimli öğrenciler için
oyuncak ve materyal yaptı. BELGESEL BİLE ÇEKTİ Hüseyin Duşbudak (Ağrı Doğubayazıt Dalbahçe Ortaokulu, Beden Eğitimi Öğretmeni):
Sporun yanı sıra
müzik, sosyal, kültürel etkinliklerle
öğrencilerinin dünyasını
değiştirdi. "Genç Beyinler
Yarışıyor", "Doğubayazıt İçin Bir
Fikrim Var", "Kardeş Okul" gibi
projeler hazırladı. Kitap okuma
farkındalığını tüm Ağrı'da artırmak
için 2 bin öğrenciyle çarşı
merkezinde okuma etkinlikleriyle
gönülleri fethetti. Şule Ersoy (Adana Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi, Biyoloji Öğretmeni):
Biyolojik
çeşitlilik ve doğa eğitiminin
belgeselini yapan Şule öğretmen,
eğitici drama senaryolarıyla
öğrencilere bilimi aşıladı.
Şule öğretmen biyoloji öğretmeni
olmasına rağmen Vodofone
Freezone şarkı yarışmasına katılmak
isteyen öğrencilerini teşvik
etti, hazırlanmalarını sağlayarak
yarışmaya gönderdi. Ramazan Arslan (Mardin-Midyat Doğançay İlkokulu, Sınıf Öğretmeni):
Dezavantajlı çocuklara okulu sevdirmek
için filmlere konu olacak projeler yürüten Ramazan
öğretmen, bağımlılıkla mücadele eden öğrencilerini
hayata bağladı. Gönüllü antrenörlük yapan Ramazan
öğretmenin öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor. Mehtap Bilen (Sınıf Öğretmeni):
21 yıllık meslek hayatını
Mardin'de sürdürüyor. Doktor, mühendis, eğitimci
yetiştiren Mehtap öğretmen, okula gidemeyen kız çocuklarını
okula devamlarını sağlarken, dezavantajlı çocukların
eğitimi için özel mesai harcadı. Suriyeli öğrencilerin Türkçe
öğrenmesi için gönüllü kurslar verdi. Yetim öğrencilerine anne
babası gibi eğitim hayatları boyunca sahip çıkmasıyla tanınıyor.