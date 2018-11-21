Modern çalıkuşlarının örnek başarı hikâyeleri

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), toplumda öğretmenlik mesleğinin yeniden hak ettiği yere gelmesi için 6 yıldır geleneksel hale getirdiği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde modern çalıkuşlarının hikâyelerini Türkiye'yle buluşturdu. MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, mesleğinde fark yaratmış öğretmenleri bulmak için bir komisyon oluşturdu. Komisyon, illerden, mesleki çalışmalarıyla farkındalık yaratmış, başarı hikâyesi olan yüzlerce öğretmen hikâyesini tek tek değerlendirdi. Özgeçmişlerin arasında 81 ilden 130 öğretmen Ankara'ya çağrıldı. Aralarından 10 öğretmenin hikâyesi ise kriterlerin de ötesine geçerek 'modern çalıkuşları' olarak adlandırıldı. Ankara'ya davet edilen öğretmenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kabul edilecek. İşte o öğretmenlerin hikâyeleri:Okulda egzersiz ve destek eğitim odaları açarak il ve ilçe seviyesinde öğrencilerini her alanda başarılara ulaştırdı. Öğrencilere toplum karşısında kendini ifade etme, duygu ve düşüncelerini aktarabilme konularında rol modellik yaparken onlara şefkati, sabrı ve hoşgörüyü öğretmeyi kendine amaç edindi.Gaziantep'te, kros, atletizm, cirit atma, yüksek atlama, fırlatma topu ve gülle atma dallarında yetiştirdiği öğrenciler Türkiye genelinde büyük başarılara imza attı. Kros yarışmasında okula Türkiye 1'inciliğini kazandırdı. Atletizm ve yüksek atlama pistleri olmayan okuldaki öğrencilerini kendi imkânlarıyla atletizm sahasına taşıyan Mustafa öğretmen, öğrencilerine sadece sporu değil dayanışmayı da öğretti.2014'tenberi TÜBİTAK bilim fuarındail temsilciliğini yürütenBilal öğretmen, okullara bilimselçalışmalarda danışmanlıkyaptı. Sosyal Destek Projelerinegönüllü katılan Bilalöğretmen Renklerin veHayallerin Projesinde, 4pansiyonda müzik odası,gençlik odası ve kütüphanekurarak öğrencilerininufkunu açtı."BirHayalim var" isimli tiyatro oyununuhem yazdı hem de öğrencileriylebirlikte sahneledi. Kendibilim ve teknolojimizi üretebilirizmesajını veren Erhun öğretmen,kompozisyon, makale,hikâye alanlarında danışmanlığınıyaptığı öğrencileri Türkiyegenelinde dereceler kazandı.İşaret dilini öğretiminiöğrenen Şengül öğretmenilkokul öğrencilerine de bu diliöğreterek engellilerle başka birdilde iletişimin mümkün olduğunugösterdi. Adıyaman'dadiksiyon sıkıntısı çeken tümöğrencilerine eğitimler verenŞengül öğretmen, üstün yetenekliöğrencilerin zekâ oyun yarışmalarındagönüllü danışmanlıkyaptı.Kaynaştırma öğrencileriiçin eğitici materyal veoyuncak atölyesi kurdu. Haftada2 gün 4 saat öğrenci aileleriylebirlikte bu atölyede özel eğitimgereksinimli öğrenciler içinoyuncak ve materyal yaptı.Sporun yanı sıramüzik, sosyal, kültürel etkinliklerleöğrencilerinin dünyasınıdeğiştirdi. "Genç BeyinlerYarışıyor", "Doğubayazıt İçin BirFikrim Var", "Kardeş Okul" gibiprojeler hazırladı. Kitap okumafarkındalığını tüm Ağrı'da artırmakiçin 2 bin öğrenciyle çarşımerkezinde okuma etkinlikleriylegönülleri fethetti.Biyolojikçeşitlilik ve doğa eğitimininbelgeselini yapan Şule öğretmen,eğitici drama senaryolarıylaöğrencilere bilimi aşıladı.Şule öğretmen biyoloji öğretmeniolmasına rağmen VodofoneFreezone şarkı yarışmasına katılmakisteyen öğrencilerini teşviketti, hazırlanmalarını sağlayarakyarışmaya gönderdi.Dezavantajlı çocuklara okulu sevdirmekiçin filmlere konu olacak projeler yürüten Ramazanöğretmen, bağımlılıkla mücadele eden öğrencilerinihayata bağladı. Gönüllü antrenörlük yapan Ramazanöğretmenin öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor.21 yıllık meslek hayatınıMardin'de sürdürüyor. Doktor, mühendis, eğitimciyetiştiren Mehtap öğretmen, okula gidemeyen kız çocuklarınıokula devamlarını sağlarken, dezavantajlı çocuklarıneğitimi için özel mesai harcadı. Suriyeli öğrencilerin Türkçeöğrenmesi için gönüllü kurslar verdi. Yetim öğrencilerine annebabası gibi eğitim hayatları boyunca sahip çıkmasıyla tanınıyor.