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Modern çalıkuşlarının örnek başarı hikâyeleri

’nde farkındalık yaratan öğretmenlerin hikâyeleri yine göz dolduracak. Eğitim aşkıyla köy, kasaba demeden çalışan çalıkuşları çocukları sokaklardan kurtardı, yetimlere anne oldu, öğrencilerine elleriyle oyuncak yaptı

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018
Modern çalıkuşlarının örnek başarı hikâyeleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), toplumda öğretmenlik mesleğinin yeniden hak ettiği yere gelmesi için 6 yıldır geleneksel hale getirdiği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde modern çalıkuşlarının hikâyelerini Türkiye'yle buluşturdu. MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, mesleğinde fark yaratmış öğretmenleri bulmak için bir komisyon oluşturdu. Komisyon, illerden, mesleki çalışmalarıyla farkındalık yaratmış, başarı hikâyesi olan yüzlerce öğretmen hikâyesini tek tek değerlendirdi. Özgeçmişlerin arasında 81 ilden 130 öğretmen Ankara'ya çağrıldı. Aralarından 10 öğretmenin hikâyesi ise kriterlerin de ötesine geçerek 'modern çalıkuşları' olarak adlandırıldı. Ankara'ya davet edilen öğretmenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kabul edilecek. İşte o öğretmenlerin hikâyeleri:
Pelin Özsoy (Ankara Elmadağ Şehit Şener Gündem İlkokulu, Sınıf Öğretmeni): Okulda egzersiz ve destek eğitim odaları açarak il ve ilçe seviyesinde öğrencilerini her alanda başarılara ulaştırdı. Öğrencilere toplum karşısında kendini ifade etme, duygu ve düşüncelerini aktarabilme konularında rol modellik yaparken onlara şefkati, sabrı ve hoşgörüyü öğretmeyi kendine amaç edindi.
Mustafa Karatellik (Gaziantep Yatılı Bölge Ortaokulu, Beden Eğitimi Öğretmeni): Gaziantep'te, kros, atletizm, cirit atma, yüksek atlama, fırlatma topu ve gülle atma dallarında yetiştirdiği öğrenciler Türkiye genelinde büyük başarılara imza attı. Kros yarışmasında okula Türkiye 1'inciliğini kazandırdı. Atletizm ve yüksek atlama pistleri olmayan okuldaki öğrencilerini kendi imkânlarıyla atletizm sahasına taşıyan Mustafa öğretmen, öğrencilerine sadece sporu değil dayanışmayı da öğretti.

İŞARET DİLİ ÖĞRENDİ
Bilal Güçer (Tunceli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Biyoloji Öğretmeni): 2014'ten beri TÜBİTAK bilim fuarında il temsilciliğini yürüten Bilal öğretmen, okullara bilimsel çalışmalarda danışmanlık yaptı. Sosyal Destek Projelerine gönüllü katılan Bilal öğretmen Renklerin ve Hayallerin Projesinde, 4 pansiyonda müzik odası, gençlik odası ve kütüphane kurarak öğrencilerinin ufkunu açtı.
Erhun Ergüder (Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni): "Bir Hayalim var" isimli tiyatro oyununu hem yazdı hem de öğrencileriyle birlikte sahneledi. Kendi bilim ve teknolojimizi üretebiliriz mesajını veren Erhun öğretmen, kompozisyon, makale, hikâye alanlarında danışmanlığını yaptığı öğrencileri Türkiye genelinde dereceler kazandı.

ELLERİYLE OYUNCAK YAPTI
Şengül Tekin (Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu, Sınıf Öğretmeni): İşaret dilini öğretimini öğrenen Şengül öğretmen ilkokul öğrencilerine de bu dili öğreterek engellilerle başka bir dilde iletişimin mümkün olduğunu gösterdi. Adıyaman'da diksiyon sıkıntısı çeken tüm öğrencilerine eğitimler veren Şengül öğretmen, üstün yetenekli öğrencilerin zekâ oyun yarışmalarında gönüllü danışmanlık yaptı.
Aynur Bayazit (Kırşehir Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu, Okulöncesi Öğretmeni): Kaynaştırma öğrencileri için eğitici materyal ve oyuncak atölyesi kurdu. Haftada 2 gün 4 saat öğrenci aileleriyle birlikte bu atölyede özel eğitim gereksinimli öğrenciler için oyuncak ve materyal yaptı.

BELGESEL BİLE ÇEKTİ
Hüseyin Duşbudak (Ağrı Doğubayazıt Dalbahçe Ortaokulu, Beden Eğitimi Öğretmeni): Sporun yanı sıra müzik, sosyal, kültürel etkinliklerle öğrencilerinin dünyasını değiştirdi. "Genç Beyinler Yarışıyor", "Doğubayazıt İçin Bir Fikrim Var", "Kardeş Okul" gibi projeler hazırladı. Kitap okuma farkındalığını tüm Ağrı'da artırmak için 2 bin öğrenciyle çarşı merkezinde okuma etkinlikleriyle gönülleri fethetti.
Şule Ersoy (Adana Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi, Biyoloji Öğretmeni): Biyolojik çeşitlilik ve doğa eğitiminin belgeselini yapan Şule öğretmen, eğitici drama senaryolarıyla öğrencilere bilimi aşıladı. Şule öğretmen biyoloji öğretmeni olmasına rağmen Vodofone Freezone şarkı yarışmasına katılmak isteyen öğrencilerini teşvik etti, hazırlanmalarını sağlayarak yarışmaya gönderdi.

Ramazan Arslan (Mardin-Midyat Doğançay İlkokulu, Sınıf Öğretmeni): Dezavantajlı çocuklara okulu sevdirmek için filmlere konu olacak projeler yürüten Ramazan öğretmen, bağımlılıkla mücadele eden öğrencilerini hayata bağladı. Gönüllü antrenörlük yapan Ramazan öğretmenin öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor.
Mehtap Bilen (Sınıf Öğretmeni): 21 yıllık meslek hayatını Mardin'de sürdürüyor. Doktor, mühendis, eğitimci yetiştiren Mehtap öğretmen, okula gidemeyen kız çocuklarını okula devamlarını sağlarken, dezavantajlı çocukların eğitimi için özel mesai harcadı. Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenmesi için gönüllü kurslar verdi. Yetim öğrencilerine anne babası gibi eğitim hayatları boyunca sahip çıkmasıyla tanınıyor.
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Modern çalıkuşlarının örnek başarı hikâyeleri
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