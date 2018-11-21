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: Doktora öğrencilerine 4 bin 500 TL burs

Giriş Tarihi: 21.11.2018
Mustafa Varank: Doktora öğrencilerine 4 bin 500 TL burs
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirileceğini ve aylık 4 bin 500 lira burs verileceğini kaydetti. 'TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı' sonuçlarını duyuran Bakan Varank resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "33 farklı üniversitenin, 77 sanayi kuruluşuyla yapacağı iş birliği projeleri desteklenecek. 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek" dedi. Varank, öğrencilerin doktora öğrenimleri sonrasında sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl boyunca istihdam desteği sağlanacağını da kaydetti.
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Mustafa Varank: Doktora öğrencilerine 4 bin 500 TL burs
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