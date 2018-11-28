Kahveye akademik mercek

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Türkıye'deki bir vakıf üniversitesi başta Türk kahvesi olmak üzere dünyadaki çeşitli kahve türlerinin inceleneceği bir ders programını müfredatına aldı. Dünyada sayılı, Türkiye'de ise ilk kez uygulanacak Kahve Bilimi ve Uygulamaları dersinde kahvenin tarihi, yetiştirilmesi, işlenmesi, harmanlanması, espresso teknikleri, filtre kahve tadımları gibi başlıklarla A'dan Z'ye masaya yatırılıyor. Ayrı bir konu başlığında incelenen "Türk kahvesi" dersinde ise öğrenciler farklı kahveleri harmanlayarak yeni tatlar ortaya çıkaracaklar. Dersler gastronomi yazarı, kahve eğitmeni ve danışmanı Cenk Girginol tarafından veriliyor. Derslerin içeriğiyle ilgili SABAH'a konuşan Girginol "Türk kahvesi ayrı bir başlıkta incelenecek. Farklı kahveleri harmanlayarak öğrencilerin inovatif lezzetler de üretmesini hedefliyoruz" dedi. İstanbul Okan Üniversitesi tarafından başlatılan programla kahve sektörüne daha profesyonel mezunlar kazandırılması hedefleniyor. Dersler 14 hafta sürecek. Öğrenciler diğer derslerde olduğu gibi yarıyıl ve yılsonu sınavlarına tabi olacak.Uluslararası Kahve Örgütü'ne göre (ICO) dünya genelinde her gün iki milyar fincan kahve içildiği tahmin ediliyor. Türkiye'de kahvenin kişi başı tüketim oranının yıllık 550 gram olduğunu söyleyen Girginol "Türkiye'de kahve tüketimi, kahveye ilgi gittikçe artıyor. Yabancı yerli birçok kahve markası zincirinin yayılması da bunun en büyük göstergesi. Bu ilgiye kayıtsız kalınmaması lazım. Gastronomi alanında kahve bilimini ilk kez müfredata soktuk" diye konuştu.