Yusuf İslam NUN okullarında

1960'lı ve 70'li yıllarda müzik listelerini kasıp kavuran, yaptığı albümler ile bir neslin müzik zevkini belirleyen Yusuf İslam, NUN Okulları öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Katılımcıların sorularını cevaplayan İslam, sıra dışı hayat hikâyesini, müzik macerasını, eğitim faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlattı.

İslamiyet'i kabulüne giden süreçte yaşadıklarını dile getiren İslam, 1960'lı yıllarda ona şöhreti getiren şarkılarında yalnızlığını ve arayışını anlattığını belirtti. Kendi hayat serüveninin İslamiyet ile tanıştıktan sonra farklı bir şekilde ilerlediğinin altını çizerek, popülerliği değil iyi bir insan olmayı tercih ettiğini söyledi. Sanatçılara doğrudan ve iyilikten ayrılmamaları gerektiğini tavsiye eden İslam, şöhretin ve paranın gelip geçici olduğunu insanlığın faydasına yapılanların ise unutulmadığını sözlerine ekledi.





İslamiyet'i seçmesinin ardından neden Yusuf adını aldığına ilişkin soruya "Hz. Yusuf'un meşhur hikâyesini hepiniz bilirsiniz. Ben de o öyküyle aramda bağ olduğuna inandım ve böyle bir seçim yaptım. Cat Stevens sahne adını da ben bulmuştum. O zaman da bir "kedi" gibi her eve girip kendimi sevdirmiştim." cevabını verdi.

Yazarlık macerasına nasıl başladığına ilişkin soruya "yazdıklarımla bir sırrı ifşa etmiyorum şunları yaparsanız mutlu olursunuz diye reçete de vermiyorum. Tek yaptığım hayat yolculuğumu insanlarla paylaşıp onların bu tecrübeden istifade etmelerini sağlamak." cevabını verdi.





Yusuf İslam müziğe yeniden dönüşüyle alakalı soruya ise şu yanıtı verdi: "müziği bırakma kararını kişisel gelişimimi tamamlamak için aldım. İslamiyet ve hayat ile ilgili öğrenecek çok şeyim vardı. 2000'li yıllarda ilhamı yeniden hissettim. Müzik evrensel bir değer. İnsanlar birçok mesajı şarkılar yoluyla içselleştiriyor. Konserlere yeniden başladığımda şunu gördüm ki farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelmek ruhuma iyi geliyor ve bu sebeple müziğe geri döndüm" diye konuştu.





Gelecek projeler hakkında da konuşan İslam, çocuklarla ilgili bir animasyon film çekmek istediğini bunun yanı sıra yeni kitaplar ve albümler hazırladığını belirtti.

Hediye takdimiyle sona eren söyleşinin ardından Yusuf İslam, NUN Okulları Beykoz Kampüsünü gezdi.



