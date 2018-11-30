Milli Eğitim Bakanlığı'ndan köy okullarına "Çalıkuşu" modeli

MEB, TED ve Zurich Sigorta'nın desteğiyle 'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" isimli proje 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlayacak. Proje ile mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenlerin desteklenmesi hedefleniyor. MEB'de gerçekleşen proje protokol töreninde, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, köylerde görevli kadın öğretmenlerin karşılaştıkları sıkıntılara dikkati çekerek, "Köylerdeki kadın sosyal olarak yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik bir gayret içinde olmamız gerekiyor" dedi.

KADIN KÖY ÖĞRETMENLERİ KADINLARA LİDERLİK YAPACAK

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da öğretmenlerin, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için akademisyen ve uzmanlar ile bir araya getirileceğine dikkat çekerek, "Kadın köy öğretmenlerimizin lider özellikleri ile köydeki diğer kadınlara yol göstermesini hedefliyoruz. Onlara bu konuda ciddi eğitimler vereceğiz. Hem köye adaptasyonlarını sağlayacağız hem de bulundukları bölgeye katkı verecek, kadınları üretici haline dönüştürecek, çocuklarla ilgili bilinçlendirecek bir süreci yönetmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

BİN KADIN ÖĞRETMEN 150 BİN KADINA ULAŞACAK

Proje ile cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünün kutlanacağı 2023'e kadar bin kadın öğretmene, 30 binden fazla çocuğa ve 150 bin aile üyesine ulaşılması hedefleniyor.

"ÖĞRENCİLERİM AKILLI TAHTA İSTİYOR"

Projeye katılacak kadın öğretmenlerden Siirt Kurtalan'a bağlı Üçpınar köyünde görev yapan Ayşe Yüksel yaşadıklarına ilişkin, "Birleştirilmiş sınıf 1 ve 2. sınıfları okutuyorum. 15 öğrencim var. Gittiğimde ilk gördüğüm fiziki şartlardı. Onu iyileştirmeye çalıştım. Bahçe sınıf sonrasında öğretime başladık. Eğitim materyalleri sınıfın ihtiyaçları bir yılda elimden geldiğince tamamlandı. Köy küçüktü yolu yok ulaşım zor beklemiyordum bu kadar. Hergün aynı heyecan çünkü çocukların gözündeki ışığı görebiliyorum. 'Bana bir şey öğret' dediği ışığı. Köyün okulun imkansızlıkları aklıma gelmiyor. Alıştım. Projeden büyük beklentilerim var. Okulumun fiziki yapısını, öğretim ortamlarımın güzelleştirilmesi ve öğrencilerimin ihtiyaçları. Kara tahta ile eğitim yapıyorum. Bir görseli göstermek bile zorlaşıyor bazen. Akıllı tahta, internet öğrencinin bilgiye her an ulaşabileceği bir ortam arzuluyorum. Öğrencilerim akıllı tahta özlemi var" dedi.

"KÖYDEKİ KADINLARA OKUMA YAZMA ÖĞRETMELİYİZ"

Törene katılan Siirt'in Kurtalan ilçesinin Karabağ köyünde görevli sınıf öğretmeni Sevilay Ebru Yeniocak, hem köy okullarının hem de bulundukları bölgelerin koşullarının iyileştirilmesi için birçok projenin hayata geçirileceğine inandığını ifade etti. Yeniocak, "Mesela köydeki kadınların yaptıkları reçelleri satmasına yardımcı olabiliriz. Okuma yazma bilmeyen velilere okuma yazma öğretebiliriz" diye konuştu.