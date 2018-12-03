e Okul'a nasıl giriş yapılır? | 2018 VBS ile e-Okul sınav sonuçları öğrenme ekranı

e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile öğrenciler, yazılı sınav notlarını, devamsızlık ve ders programı bilgilerini öğrenebiliyor. Bu hizmetten yararlanan öğrencilerin yanında, uygulamayı ilk kez kullananlar ise 'e Okul'a nasıl giriş yapılır?' sorusunun cevabını merak ediyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde bu soruya cevap verdik. Peki, e Okul giriş ekranına nasıl ulaşılır? İşte detaylar

E OKUL GİRİŞ EKRANINA NASIL ULAŞILIR 2018

e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girilmeli. Adrese girdikten sonra sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi bölümündeki istenen bilgilerin doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Sağ kısımda bulunan "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girildikten sonra ikinci aşama ekrana gelecek.

Öğrencinin kimlik bilgileri ve okuluna ilişkin bilgiler sorgulandığı 2018 e-okul ikinci aşamada öğrencinin doğum günü, nüfusa kayıtlı olunan yer, cilt no, aile sıra no ve eğitim görülen şube gibi bilgilerin girilmesi gerekiyor. Bilgiler eksiksiz ve doğru girildikten sonra öğrencinin fotoğrafı da seçilince ekran açılacak.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL'DA YENİ SİSTEM

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan "Not Bilgisi" başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

MEBBİS İLE E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ