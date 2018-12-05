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2018 açıklandı! 8-9 Aralık nasıl alınır?

Hafta sonu gerçekleşecek sınavları için açıklandı. 1. dönem sınavlarına çok az bir süre kala, adaylar bir yandan son hazırlıklarını sürdürüp öte yandan ise 'AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?' sorusuna cevap arıyordu. , konuyla ilgili yaptığı açıklamada Açıköğretim Lisesi sınav yerlerinin sorgulama sayfası üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Peki, 2018 nasıl çıkartılır? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 5.12.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 12:34
AÖL sınav giriş yerleri 2018 açıklandı! 8-9 Aralık MEB Açık lise AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık lisede okuyan binlerce öğrenci 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek sınavlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenciler bir yandan sınavlara yönelik çalışma gerçekleştirirken sınav giriş yerleri konusunu da yoğun bir şekilde araştırıyor. AÖL 1. dönem sınavları için sınav giriş belgeleri MEB'in resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte konuya yönelik bilgiler...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

Merakla beklenen AÖL sınav giriş yerleri açıklandı. Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-1. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler."

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx bağlantısına tıklayan adaylar, sağ tarafda bulunan 'Öğrenci Giriş Ekranı' kısmındaki güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifrelerini yazarak sınava giriş belgelerini alabilirler. Sınav Giriş Belgenizi ''Öğrenci Genel Bilgileri'' menüsü altında yer alan '' Sınav Giriş Belgesi'' ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.

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AÖL sınav giriş yerleri 2018 açıklandı! 8-9 Aralık MEB Açık lise AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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