MEB'den mesleki eğitimi güçlendirecek proje

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan çalışmaların önemine işaret ederek, "Hem okullarımızın alt yapısını güçlendireceğiz hem de geçici koruma altındaki çocuklarımızın mesleki ve teknik eğitim yoluyla hayata hazır hale gelmesini sağlayacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan projelere yenisini eklendi. Bu kapsamda, Bakanlık, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin, eğitim, sosyal ve ekonomik uyum alanlarında desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği ve KFW iş birliğinde "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyoekonomik Uyum Projesi"ni hayata geçirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projenin tanıtım toplantısında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu'nda mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasının ve güçlendirilmesinin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Selçuk, sektörle birlikte süreçleri yürüten, ülkenin önceliklerine göre kendini şekillendiren dinamik bir mesleki ve teknik eğitimin inşası için çalıştıklarını ifade ederek, "Ülkemizde halen Suriye ve diğer ülkelerden gelen geçici koruma altındaki yaklaşık 12 bin öğrenci, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızda kayıtlı bulunmaktadır. Bu sayının artırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje de bunlardan sadece bir tanesi." dedi.

Mesleki eğitim okullarının alanları yeniden belirlenecek

Mesleki eğitim veren okulların alanlarının illerin ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınacağını söyleyen Selçuk, "Proje sayesinde hem okullarımızın alt yapısını güçlendireceğiz hem de geçici koruma altındaki çocuklarımızın mesleki ve teknik eğitim yoluyla hayata hazır hale gelmesini sağlayacağız. Bu çerçevede proje kapsamındaki illerdeki sektör kümelenmesi ve kapasitesini göz önüne alarak, bu illerimizdeki mesleki eğitim okullarımızın eğitim verdikleri alanları da hızla yeniden yapılandıracağız." ifadelerini kullandı.

8 ilde 50 mesleki eğitim veren okulun alt yapısı yenilenecek

Yaklaşık 300 milyon liralık bütçeye sahip projenin, iki yılda tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında 100 binin üzerinde Suriyelinin yaşadığı illere öncelik verilerek, pilot olarak İstanbul, Bursa, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri belirlendi.

Üç çalışmayı içeren projede, en büyük bütçeyi pilot illerde seçilen mesleki ve teknik eğitim veren okulların alt yapı ve laboratuvarlarının iyileştirilmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda, proje bütçesinin yüzde 80'i, 8 ildeki 50 okulun atölye, laboratuvar, diğer donatım ve alt yapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine ayrılacak.

Geçici koruma altındaki 10 bin Suriyeli öğrenci ile imkanı kısıtlı Türk öğrencilere ulaşım, eğitim materyali, temrinlik malzeme, iş kıyafeti ve öğle yemeği desteği verilecek. Proje bütçesinin yaklaşık yüzde 5'i de mesleki ve teknik eğitimin farkındalığının artırılması ve tanıtımı için kullanılacak.

Proje ile geçici koruma altındaki Suriyelilere ve Türk çocuklara, kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitimin sağlanması, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğitime devamı artıracak desteklerin sağlanması ve mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Tanıtım toplantısına, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Avrupa Birliği Türkiye'deki mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) Projeler Bölüm Başkanı Emma Clua Vandellos, TOBB, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve TİSK yöneticileri ile MEB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AB ve KFW yetkilileri katıldı.