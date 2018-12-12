Yerli Malı Haftası şiirleri burada! | Yerli Malı Haftası 2018 ne zaman?

Yerli Malı Haftası haftası yaklaştıkça öğrenciler tarafından da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği üzere, Yerli Malı Haftası kapsamında okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve yerli üretim olan ürünlerin tüketimine dikkat çekilmektedir. Bu önemli hafta da öğrenciler de Yerli Malı Haftası şiirleri okuyarak bu anlamlı haftada farkındalık yaratmaktadırlar. Peki, Yerli Malı haftası ne zaman? Haberimizin detaylarından ilgili detayları öğrenebilir, Yerli Malı Haftası şiirleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır.

YERLİ MALI HAFTASI'NIN TARİHİ

1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

YERLİ MALI HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

TUTUMLU ÇOCUK

Damla damla akan sudan,

Koca göller dolup taşar.

Tutumsuzlar kalır yolda,

Tutumlular dağlar aşar.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

İnsanlar kara günde,

Kimseye el açmamalı.

Çalışmalı, kazanmalı,

Hiçbir işten kaçmamalı.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

HAKKI SUNAT

YERLİ MALI HAFTASI

Yerli malı haftası,

Seni özledik durduk.

Günün gelecek diye,

Yolunu gözlüyorduk.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

Yurdumuzda neler yok,

Ne yetişmez, ne bitmez?

Eğer görmek istersen

Yurdu biraz dolaş gez.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

İSMAİL HAKKI TALAS

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı…

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

HAKKI SUNAT

BİZİM YERLİ MALIMIZ

Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına

Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

YERLİ MALI

Haftamızı açalım,

Yurda neşe saçalım.

Yerli malı dururken,

Yabancıdan kaçalım.

İpekli var, yünlü var,

Pamuklu var, bezi var.

Fabrikalar işliyor,

Öz malım gelişiyor.

Yaban malı almayız,

Düşünmeye dalmayız.

Biz tutumlu oldukça,

Hiç de yoksul kalmayız.

LATİF ÖKTEN

YURTTAN YERLİ MALI HAFTASI HABERLERİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde anaokul öğrencileri milli ekonomiye destek olmak amacıyla kendi elleriyle turşu yaptı. Turşular, diğer yerli malı ürünlerle birlikte Okul-Aile Birliği'ne destek olmak için satıldı.



Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlk ve Ortaokulu'nda Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında 'Pazarda buluşalım, yöremizi tanıyalım' adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrenci velileri kendi memleketlerine özgü yiyecekleri, gıda ürünlerini okulun içine kurdukları pazarda Okul-Aile Birliği'ne maddi destek sağlamak için satışa çıkardı. Yapılan etkinlik konusunda bilgi veren Okul Müdürü Semih Sancar Çakan, amaçlarının çocukları yerli malı ile tanıştırarak milli ekonomiye yönlendirmek olduğunu söyleyerek, "Turşu etkinliği, BENGİ projesi kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen faaliyetlerimizden bir tanesidir. Biz bu faaliyeti 'Tutum, yatırım yerli malı haftası'nı da içine alarak düzenledik. Son dönemlerde milli ekonominin ne kadar değerli olduğunu velilerimize, öğrencilerimize bir nebze olsun hissettirebilmek temel hedefimiz. Turşularımızı anaokulu öğrencilerimiz bizzat öğretmenleri nezaretinde hazırladılar. Kayacık Mahallemiz farklı coğrafyalardan gelen insanların yaşadığı bir bölge. Onların kendi memleketlerinden getirdikleri, yetiştirdikleri ürünler de burada bulunuyor" dedi. Öğrencilerin turşuları severek yaptığını ilave eden Çakan anaokulu öğrencileri ile de yakından ilgilendi. İkra Kaya isimli öğrenci ise turşuları arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte yaptıklarını belirterek, "Önce sebzeleri koyduk, sonra tuz ve suyunu koyduk, sonra da sarımsak koyduk. Turşu yemeyi çok seviyorum" diye konuştu. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Emniyet Müdürü Soner Duran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan da okuldaki etkinliği ziyaret ederek alışveriş yaptı.