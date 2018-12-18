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'nden öğrencilere eğitim

Farklı okullardan 900 öğrenciye "kişisel güvenlik" ve "güvenli internet kullanımı" konularında eğitim verildi.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 14:31
İstanbul Emniyeti'nden öğrencilere eğitim

İstanbul Emniyeti, farklı okullardan 900 öğrenciye "kişisel güvenlik" ve "güvenli internet kullanımı" konularında eğitim verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli Mustafa Sarıgül Ortaokulu'ndan 320, Üsküdar İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden 280, Üsküdar Deniz-İş İlkokulundan 300 olmak üzere toplam 900 öğrenciye "kişisel güvenlik" ve "güvenli internet kullanımı" konularıyla "güvenlik alanları" ve "trafik kuralları" konularında eğitimler verildi.

Eğitimler uzman polis memurlarınca gerçekleştirdi.

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İstanbul Emniyeti'nden öğrencilere eğitim
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