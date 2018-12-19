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uygulaması kaldırıldı

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018
100 Temel Eser uygulaması kaldırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk ve dünya edebiyatından seçilen kitapların yer aldığı, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla daha önce hayata geçirdiği 100 Temel Eser uygulaması kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere milli ve insani değerlere saygılı her kitabın öğrencilere tavsiye edilebileceği talimatını verdi. Söz konusu uygulamanın kaldırılmasında sahte logoların da etkili olduğu öğrenildi. Telif hakkı olmayan farklı yayınevlerinin listede yer alan eserlerin baskısını yapması, çeviri eserlerin içeriğine yönelik yaşanan çeşitli sorunlar, MEB'in patentli logosu bulunmamasına rağmen farklı tasarımlardaki "MEB Tavsiyeli 100 Temel Eser" logolarının kullanılması ve bu logoların eser listesinde olmayan eserlerde de kullanılarak kamuoyunun yanılgıya düşürülmesi nedeniyle uygulamaya son verildi.
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100 Temel Eser uygulaması kaldırıldı
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