"Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bini aştı"

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde Fransız Sarayı'nda yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla üçüncü "Erasmus İstanbul" etkinliği düzenlendi. Buchwalter, göreve geldiği 2016'da ve 2017'de öğrenci değişim programı Erasmus vesilesiyle İstanbul'a gelen Fransız öğrencilerle Fransa'da eğitim alan Türk öğrencileri bir araya getirmişti.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Buchwalter, Türk öğrencilerin üniversite eğitiminde Fransa'ya tercih etmesi için üç nedeni, "Fransa'nın yaşam kalitesi ve kültürel ortamı", "üniversite eğitim ücretlerinin yurt dışındaki diğer üniversitelere kıyasla uygun olması" ve "kendi vatandaşı ile yabancı öğrencilere tanınan sosyal hakların aynı olması" şeklinde sıraladı.

Buchwalter, 5 kıtada 300 milyondan fazla kişinin konuştuğu Fransızca'nın diplomasi ve hukuk dili olduğunu dile getirerek, "2019'da yürürlüğe girecek yeni eğitim reformu sayesinde, master eğitimini Fransa'da yapan ve Fransa'ya yerleşmek isteyen öğrenci, oturma iznine hak kazanacak." dedi.

Türkiye'de 8 bin öğrencinin Fransızca eğitim veren okullarda okuduğunu kaydeden Buchwalter, "Son 14 senede, Erasmus değişim programı ile Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısı 6 bin 100, Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı toplamda 7 bini aştı. 2017-2018 öğretim yılında da yine birçok Fransız öğrenci, eğitim için Türkiye'yi tercih etti." diye konuştu.

Etkinlikte, Fransız ve Türk öğrenciler deneyimlerini paylaştı.