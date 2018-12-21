AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sınav sonuçları açıklanma tarih detayı 2018

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve öğretim hayatlarını Açık Lise aracılığıyla sürdüren on binlerce genç için 1. dönem sınavlarını 8-9 Aralık tarihlerinde yurt genelinde düzenledi. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler, zorlu sorular karşısında ter dökerken sınavın ardından 'AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz günler içerisinde AÖL soruları ve cevaplarını resmi internet sitesinden duyurması ile sonuçlara yönelik heyecan iyice arttı. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilenleri sizler için derledik.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşen açık lise sınav sonuçlarının açıklanma tarihi konusunda kurum tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşene sınavlar ve sonuç açıklanma tarihleri göz önüne alındığında ise, AÖL sınav sonuçlarının en geç 28 Aralık Cuma günü açıklanması öngörülüyor.

Konuyla ilgili en güncel ve doğru gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÇIK LİSE SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde 8-9 Aralık AÖL soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.