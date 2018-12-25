AÖL sonuçları bugün açıklanacak mı? 8-9 Aralık Açık Lise 1. dönem AÖL sonuçları 2018 sorgulama sayfası

Açık Lise aracılığı ile eğitim hayatlarına devam eden öğrenciler AÖL sınav sonuçları konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Bilindiği üzere, AÖL 1. dönem sınavları 8-9 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Sınavın üzerinden günler geçmesine rağmen sonuçlar hakkında bir netlik olmaması öğrencilerin 'AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını aramaya itiyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde 8-9 Aralık tarihlerinde uygulanan AÖL sınav sonuçlarının açıklanması konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar ve daha sonra açıklanma tarihleri göz önüne alındığında sonuçların en geç Cuma gününe kadar açıklanması öngörülüyor.

AÖL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK LİSE SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde AÖL soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

AÖL İŞ TAKVİMİ 2019 YAYINLANDI

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2019 iş takvimi güncellendi.