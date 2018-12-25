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tarafından için üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 10:29
MEB tarafından LGS için üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı

Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de, ikincisi ise 22 Kasım'da yayımlanmıştı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında sayısal testte 35, sözel testte 30 soru olmak üzere toplam 65 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Bakanlık yetkilileri, öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.

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MEB tarafından LGS için üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı
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