'Okulu eve taşımayın'

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye'de öğrenciler haftada ortalama 25,9 saat, Almanya'da 25,5 saat ve Finlandiya'da ise 24,2 saatlerini okulda geçiriyor. Okulda bulunma süreleri açısında büyük farklılıklar olmasa da okul dışında ev ödevi ve kurslara ayrılan süre konusunda ciddi farklılıklar olduğunu belirten İletişim Bilimleri ve Aile İçi İletişim Uzmanı Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, "OECD ülkeleri ortalamasına göre bir öğrenci ödev ve kursları kapsayan okul dışı öğrenme süreçlerine ortalama 17,1 saat ayırırken, bu rakam Türkiye'de 24,5 saat, Almanya'da 11, Finlandiya'da ise 11,9 saat olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan Türkiye'de okulda ya da okul dışında öğrenmeye ayrılan sürenin her 1 saati PISA testindeki 8,3 matematik puanına karşılık gelirken; Almanya'da 13,8 ve Finlandiya'da 14,2 puan ediyor. Bu durum, okul ve ev ödevlerine ayrılan sürenin başarıya etkisi konusunda tartışmaları da beraberinde getiriyor" dedi.

"ÖDEV ARTTIKÇA BAŞARI AZALIYOR, ÜSTELİK ÖDEVLER VELİLERE VERİLİYOR"

Uluslararası Matematik ve Fen Trendleri Araştırması (TIMSS) sonuçları incelendiğinde ise Türkiye'de matematik dersi için 3 saat ve daha fazla ödev yapan öğrencilerin ortalama başarı puanı 466 iken 45 dakikadan az zaman ayıran öğrencilerin ortalama başarı puanının ise 487 olduğu göze çarpıyor.

Matematik veya fen bilimleri ödevlerine fazla zaman ayırmanın öğrencilerin matematik başarısını artırmadığının söyleyen Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, "Hal böyleyken, çocukları daha fazla ödeve boğmamak gerekiyor. Çoğu ödev üreticiliği olmayan, tamamen yapmış olmak için yapılan bir göreve dönüşüyor. Daha da vahim olan, ödevleri ailelerin yapması Sanki ödevler öğrencilere değil velilere veriliyor" diye yorumladı.

Ödevlerin aile içi iletişime de zarar verdiğini söyleyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklar tüm hafta sonunu ödev yaparak geçirdiğinde ailesinden uzaklaşıyor. Yetiştiremediği ödevleri de velisine havale ediyor. Anne-babalar ise ödevler yüzünden öğretmene dönüşüyor".

ÇÖZÜM, 'ÖDEV SÜRESİ' FORMÜLÜNDE

Ev ödevlerinin 2014 yılından bu yana MEB tarafından kademeli olarak azaltıldığını belirten Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, "Ülkemizde yapılan araştırmalar, okulda öğrenilen bilgilerin ödevlerden daha etkili olduğunu gösteriyor" dedi.

Eğitim alanındaki önde gelen araştırmacılardan Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sinirbilim Profesörü Harris Cooper'in "1 ile 6. sınıfların başarısında ödevlerin etkisi oldukça sınırlı" söylemini hatırlatan Erdoğan şunları aktardı: "Eğitim kalitesi yüksek ülkelerde, öğrencilere sınıfıyla doğru orantılı ödevler veriliyor. Öğrencinin sınıfının 10 ile çarpılmasıyla elde edilen bu formül, Avrupa ve Amerika'da kabul görmüş bir ödev süresi hesaplama yöntemidir. Örneğin 4'üncü sınıf öğrencisi için günlük 40 dakika, 5'inci sınıf öğrencisi için ise 50 dakika ödev süresi yeterlidir. Yıllarca işinizi eve taşımayın diye uyarıldık. Gerçek anlamda eğitimli bir nesil hedefliyorsak, çocukların okulu eve taşımaması gerekiyor".