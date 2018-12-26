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2018 ne zaman hangi gün açıklanacak? ile 2019 AÖL sınav takvimi yayımlandı!

konusunda geri sayım sürüyor. vasıtası ile eğitim hayatlarını sürdüren on binlerce öğrenci, 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşen '1. dönem ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya yönelik açıklamasını takip eden öğrenciler, geçtiğimiz günler içerisinde ÖDSGM üzerinden Açık Lise sınav soruları ve cevaplarına ulaşmıştı. Peki, 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 11:23
2018 AÖL sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? MEB ile 2019 Açık Lise AÖL sınav takvimi yayımlandı!

AÖL sınav sonuçları için heyecan dorukta. 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Açık Lise 1. dönem sınavlarında ter döken on binlerce öğrenci, sınavın ardından 'AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınavın üzerinden yaklaşık üç hafta geçmesine rağmen sonuçların henüz açıklanmaması konuya yönelik sorgulamaları arttırdı. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşen 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi konusunda MEB tarafından resmi bir açıklama paylaşılmadı.
Geçtiğimiz sınav dönemleri göz önüne alındığında sonuçların bu hafta içerisinde açıklanacağını öngörebiliriz.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK LİSE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Açıköğretim Lisesi sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2. dönem AÖL sınavları 06-07 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

2019 AÖL İŞ TAKVİMİ AÇIKLANDI

AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

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2018 AÖL sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? MEB ile 2019 Açık Lise AÖL sınav takvimi yayımlandı!
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