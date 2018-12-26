Hayalleri Türkiye’de gerçekleşti

BUGÜN NELER OLDU

DOĞUP büyüdükleri topraklarda yaşanan sorunlar nedeniyle eğitimden yoksun kalan ve 20 ülkeden gelen 380 öğrenci Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğrenim görmenin mutluluğunu yaşıyor. Öğrencilerden Filistinli Karina Amudi "Orada yaşanan çatışmalardan dolayı eğitim şartları çok zorlaştı. Filistin'in yanında olan ve ülkeme destek veren Türkiye'yi tercih etmek istedim" dedi. Suriyeli Musaab Hilal ise "En büyük hayalim iyi bir inşaat mühendisi olmaktı. Kaybolan hayallerimi tekrar buldum" diye konuştu.