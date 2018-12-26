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'de eğitime kar engeliOkullar 1 gün tatil edildi

'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli kar yağışı nedeni ile okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

İHA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 08:57
Kırşehir'de eğitime kar engeliOkullar 1 gün tatil edildi
Valilikten yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba (bugün) günü ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engellilerin aynı tarihte idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.
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Kırşehir'de eğitime kar engeliOkullar 1 gün tatil edildi
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