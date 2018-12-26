KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Aralık'ta düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2018-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Aralık 2018'de gerçekleştirilen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2018-DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.