Minik gönüller büyüklere örnek oldu

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Eskışehır'de, kumbaralarındaki paralarını toplayarak Yemen'deki kardeşlerine yardım gönderen minikler, gösterdikleri fedakârlıkla büyüklere örnek oldu. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde işledikleri 'zekâtın önemi' konusundan ilham alarak sınıfları gezen öğrenciler, 10 bin TL para toplayarak İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliğiyle Yemen'deki kardeşlerine gönderdi. Paranın toplanmasına öncülük eden öğrencilerden Aysel Zeynep Kavaklı "Biz din dersinde zekâtın önemi konusunu işliyorduk ve öğretmenimiz bize videolarla oradaki aç insanların halini izletti. Onlar için bir şey yapmak istedim. Ben burada tok yatarken onların orada açlıktan ölmesi içime oturdu ve bu fikri idare ile paylaştım. Onlar da yardım ettiler. Sınıfları dolaştık, öğrenciler de istekliydi rahatça topladık" diye konuştu.