Ordu'nun 17 ilçesinde eğitime kar engeli

BUGÜN NELER OLDU

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 14 ilçenin tamamında eğitime bir gün ara verildi, 3 ilçenin de yüksek kesimlerinde eğitim aksadı.Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim-öğretime ara verildi. Fatsa ilçesine bağlı Aslancami, Geyikçeli, Hatipli ve İslamdağ Mahallelerinde, Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim sistemi kapsamında okullara ulaşımı sağlanan öğrencilere, Ünye ilçesinde de Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan, Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahallelerinde eğitime ara verildiği belirtildi.