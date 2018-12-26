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'nun 17 ilçesinde eğitime kar engeli

’nun yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, 17 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

İHA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 09:43
Ordu'nun 17 ilçesinde eğitime kar engeli
Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 14 ilçenin tamamında eğitime bir gün ara verildi, 3 ilçenin de yüksek kesimlerinde eğitim aksadı.

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim-öğretime ara verildi. Fatsa ilçesine bağlı Aslancami, Geyikçeli, Hatipli ve İslamdağ Mahallelerinde, Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim sistemi kapsamında okullara ulaşımı sağlanan öğrencilere, Ünye ilçesinde de Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan, Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahallelerinde eğitime ara verildiği belirtildi.
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Ordu'nun 17 ilçesinde eğitime kar engeli
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