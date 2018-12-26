Yükselmek için hepimiz bir tuğla koyalım

2019 Küresel Öğretmen Ödülü (Global Teacher Prizes) sıralamasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren Türk öğretmen Samet Başkonuş herkesin takdirini kazandı. Eğitimin Nobeli olarak bilinen ve dünyanın 179 ülkesinden 50 bin adayın başvuru yaptığı yarışmada ilk 50'ye giren genç öğretmen birinciliğe ulaşırsa 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi olacak. İzmir'de okula gitmeyen sokaktaki 42 çocuğu okulla buluşturan, 14 ton atık toplayarak 500 öğrenciye giyim yardımını sağlayan, öğrencilerine web tasarım yaptırarak girişimciliğe yönlendiren Başkonuş "Türkiye'nin yükselmesinde hepimiz bir tuğla koyalım" diyerek birlik beraberlik mesajı verdi. SABAH'a konuşan Başkonuş "Çocuklarımız çok zeki. Yeter ki onlara vizyon kazandıralım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında üretken, yaratıcı ve değerlerine bağlı nesillerle yeni başarılara koşalım" dedi. İzmir Gaziemir Anafartalar İlkokulu Müdürü Samet Başkonuş kendisini dünyanın en iyi ilk 50 öğretmen arasına sokan çalışmalarını da şöyle özetledi:







ÖNCE OKULU SEVDİRMELİYİZ



14 TON ATIKLA 500 ÖĞRENCİYE YARDIM: Çocuklara temiz çevre bilincini aşılamak lazım. Atık kâğıt kumbarası diye bir projeye başladık. İş yerlerini, evleri tek tek ziyaret ettik. İnsanlara geri dönüşüm ve atık eğitimleri verdik. 14 ton atığı geri dönüşüme kazandırdık. O gelirle de 500 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı sağlandı. Ayrıca 9 köy okuluna kütüphane yaptık.

42 ÇOCUK SOKAKTAN OKULA GEÇTİ: Göç İdaresi'nin raporlarında bizim okulun kayıt alanı içerisinde 42 Suriyeli çocuğun okula gelmediğini tespit ettik. Bunların dışarıda mendil sattıklarını, sokaklarda dolaştıklarını gördük. Onları okula davet ederek Türkçeyi öğrettik. Gitar, heykel, kukla, drama gibi faaliyetlerle çocukları okulumuza kazandırdık.

ALTYAPIYI TAMAMLADIK: İlk önce çocuklara okulu sevdirmek gerekiyor. İç karartan bir okulu çocuklar benimsemiyorlar. Okulumuzda kodlama eğitimleri veriyoruz. Öğrencilerimizle robotik takımı kurduk. Şu anda 25 öğrencimizin her birinin kendi web sitesi var. 9 yaşındaki öğrencilerim araştırmalarını yapıp kendi içeriklerini üretiyor ve sitelerinde bunları yayımlıyorlar.



300 OKULLA İŞBİRLİĞİ



Çocukların dünyayı tanımaları için ufuklarını genişletecek çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Başkonuş "Bu anlamda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a güveniyor ve inanıyoruz. Çocukların ufkunu genişletmek için Avrupa projelerini başlattık. Aralarında Fransa, İspanya ve Portekiz'in de olduğu Avrupa ülkelerindeki 300 okulla işbirliği yapıyoruz. Buradaki okullarla bilgi paylaşıyoruz, Avrupa'daki eğitim alanındaki son gelişmeleri takip ediyoruz. İlkokuldaki öğrencilerim yabancı ülkedeki öğrencilerle İngilizcelerini kullanarak mektup alışverişi yapıyorlar" diye konuştu.

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