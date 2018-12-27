"100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" başvuruları başladı! YÖK doktora burs programı başvuru şartları neler?

YÖK tarafından yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda burs verilmesini kapsayan burs programı için başvurular alınmaya başlandı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli tematik alanda verilecek "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"nın bahar dönemi başvuruları başladı.

Yükseköğretim kurumları, burs programının 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi için başvurularını "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" internet adresinden 11 Ocak 2019'a kadar yapılabilecek.

İlan edilen öncelikli alanlardan en fazla 10'u için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapılacak.

Öğrencilere yönelik başvurular, yükseköğretim kurumlarının başvurularının sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecek.

Programla ilgili diğer bilgilere ve burs programı kapsamındaki öncelikli alanların listesine YÖK'ün internet sitesinden ulaşılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)